ROBERTS, Chiederò la maglia a De Gea: un top player

© foto di www.imagephotoagency.it

Connor Roberts, portiere dei The New Saints, ha parlato alla Press Association britannica del prossimo incontro di Conference League contro la Fiorentina e della felicità di affrontare uno dei suoi idoli, ovvero David De Gea: "Sono un tifoso del Manchester United da tutta la vita e sarebbe speciale per me affrontare De Gea. È senza dubbio uno dei migliori portieri che la Premier League abbia mai avuto. Ai tempi del Man United era di gran lungo il migliore del campionato e probabilmente li ha salvati almeno un paio di volte da piazzamenti di bassa classifica. Sfortunatamente per lui non finì bene perché è arrivato Ten Hag che voleva prendere un'altra strada, ma il calcio è tutta una questione di opinioni. Conosco bene il fratello di Eric Ramsey (ex Man United) e stavo per chiedergli di scrivere due righe a De Gea per chiedergli se poteva concedermi cinque minuti dopo la fine della partita. Ma andrò comunque a chiedergli la maglia a fine partita e magari riuscirò a farci due chiacchiere".

Poi parlando dell'esperienza in Conference e del match del Franchi, ha aggiunto: "Siamo riusciti ad attrarre un po' più di attenzione sulla Premiership gallese grazie alla nostra corsa europea ed è fantastico affrontare una squadra come la Fiorentina. Speriamo di poter mantenere la solidità che abbiamo mostrato nelle prime partite in Europa. È un grande obiettivo ma mostrare la nostra migliore versione è ciò che conta".