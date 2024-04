REZNIK, Orgoglioso di quanto fatto: ci siamo chiusi bene

FirenzeViola.it

Radim Řezník, difensore del Viktoria Plzeň ha parlato al sito UEFA nel post partita. Queste le sue parole: "Non volevamo giocare una partita aperta stasera, questo è chiaro. Ma sono orgoglioso di come abbiamo lavorato, di quanta corsa hanno messo i ragazzi a centrocampo e in attacco. Non avevamo molto margine davanti, ma non ha concesso loro nemmeno molte occasioni nette. Vedremo cosa succederà in Italia".