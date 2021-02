QUI UDINESE, Samir ha recuperato, dubbio Deulofeu

In attesa di capire se Deulofeu potrà essere recuperato per domenica, dal Bruseschi arrivano buone notizie in merito a Samir. Il brasilano ha svolto la seduta pomeridiana (in mattinata la squadra ha svolto esercitazioni in palestra) sul campo assieme ai compagni. E' rientrato l'allarme per il fastidio muscolare che gli ha impedito di scendere in campo a Parma: Samir è disponibile e, se Gotti lo riterrà opportuno, potrà schierarlo contro la Fiorentina. Per Pereyra e Walace oggi in programma una seduta personalizzata programmata. Lo riporta Udineseblog.it.