QUI UDINESE, Pochi dubbi di formazione per Gotti

Non ha tanti dubbi l'Udinese in vista della sfida contro la Fiorentina. In porta c'è il ballottaggio Nicolas-Scuffet dopo una prestazione non proprio brillantissima da parte dell’ex Verona contro il Parma. Davanti al portiere ci saranno ancora Samir, De Maio e Becao. Nuytinck ha avuto più problemi del previsto a smaltire gli intoppi fisici, mentre Bonifazi continua a prepararsi per colmare il gap con i compagni. Sulle fasce Ouwejan ormai è difficile da togliere, mentre dall’altro lato sono rientrati Molina e Larsen, ma ter Avest è per ora il più in forma. In mezzo solito trio De Paul, Arslan, Pereyra. Davanti Pussetto insidia uno spento Lasagna, in attesa che Deulofeu cresca di condizione.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Samir, De Maio, Becao; Ouwejan, Pereyra, Arslan, De Paul, ter Avest; Pussetto, Okaka.