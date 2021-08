QUI TORINO, La probabile con due assenze

Torino che deve rinunciare a Bremer (problema alla caviglia) e che non è sicuro di avere Pjaca al 100% visti i mancati allenamenti in settimana. Ivan Juric però potrà contare sul ritorno di Belotti e Ansaldi. L'attaccante si riprenderà il suo posto in attacco, l'argentino invece andrà in panchina: sulla fascia ci sarà Aina da una parte e Singo dall'altra. A centrocampo Lukic con Mandragora, mentre al fianco di Belotti probabile ci sia Verdi con Linetty). Questa la probabile formazione del Torino:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Verdi, Linetty; Belotti.