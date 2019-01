QUI ROMA, Seduta mattutina e partenza per Firenze

La Roma continua la preparazione in vista della sfida dei quarti di finale della Coppa Italia di domani contro la Fiorentina, in programma alle 18.15. I giallorossi svolgono la rifinitura a Trigoria tra sala video, palestra e lavoro tattico. Mirante prosegue il lavoro individuale in campo. Terapie per Juan Jesus, Perotti e Under.

I giallorossi oggi in campo alle 11:30 per la rifinitura di #FiorentinaRoma, nel pomeriggio la partenza per la Toscana pic.twitter.com/DVFQpIWM9e — AS Roma (@OfficialASRoma) 29 gennaio 2019