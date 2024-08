QUI PARMA, Suzuki pronto a stupire anche in serie A

Fonte: tmw

Fra i giocatori più intriganti che si affacciano per la prima volta nella nostra serie A troviamo senza dubbio Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma per il quale i ducali hanno fatto un investimento importante.

Dagli Stati Uniti al Belgio, passando per il Giappone

Nato negli Stati Uniti da padre americano di origini ghanesi e madre giapponese, è cresciuto nella città di Saitama, e a livello calcistico proviene dal settore giovanile dell’Urawa Red Diamond dove svolge tutta la trafila fino ai 16 anni quando firma il primo contratto da professionista. Esordisce in J1 League (massima serie nipponica) nel 2021 a 18 anni, e ad agosto 2023 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto al Sint-Truden che lo riscatta a febbraio 2024 per quattro milioni di euro. Con la squadra belga nella scorsa stagione ha giocato 32 partite subendo 50 gol con 6 clean sheet realizzati. Dal 2022 è il portiere titolare della Nazionale giapponese, con cui ha esordito contro Hong Kong nella Coppa dell’Asia Orientale e in Coppa d’Asia 2023, con la Nazionale del Sol Levante fermata dall’Iran ai quarti di finale.

Portiere moderno

Alto 190 centimetri e con un fisico ben strutturato, è dotato di una buona tecnica ed è perfetto per impostare il gioco dal basso, caratteristica ormai richiesta a tutti i portieri nel calcio moderno. Fra i pali invece è veloce e reattivo e grazie alla sua stazza è padrone delle palle alte.

LA SCHEDA DI ZION SUZUKI

Nome: Zion Suzuki

Data di nascita: 21 agosto 2002

Nazionalità: giapponese

Ruolo: portiere

Da dove e come arriva: a titolo definitivo dal Sint-Truiden