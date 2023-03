QUI LECCE, Assenti i lungodegenti. Domani rifinitura

Fonte: calciolecce.it

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A due giorni dalla partita contro la Fiorentina, il Lecce ha sostenuto una singola seduta di allenamento ad Acaya. Non hanno preso parte alla seduta di squadra Pongracic, in fisioterapia, e Dermaku, alle prese con l’allenamento differenziato di ricondizionamento. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare. Dopo l’allenamento, la squadra raggiungerà Firenze con un volo charter.