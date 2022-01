QUI LAZIO, Nuovi contatti per arrivare a Miranchuk

Con Muriqi in prestito al Maiorca, la Lazio - prossima avversaria della Fiorentina in campionato - è tornata a lavorare per Aleksej Miranchuk. Secondo quanto raccolto da TMW, i biancocelesti hanno ripreso infatti i contatti anche nella giornata di oggi per il fantasista dell'Atalanta. Il ds Tare sta provando a sbloccare in ogni modo la trattativa per il prestito del nazionale russo, consegnando così a mister Sarri un nuovo rinforzo nel reparto avanzato.