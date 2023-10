QUI EMPOLI, Baldanzi out ancora. Ultime di formazione

FirenzeViola.it

Empoli a lavoro nel pomeriggio, sotto un vero e proprio nubifragio, sul campo di Petroio. Come riporta pianetaempoli, si lavora in vista della partita che si giocherà lunedi sera al “Franchi” di Firenze. La squadra ha sostenuto una seduta prettamente tattica, dopo infatti un primo riscaldamento, il tecnico azzurro ha fatto svolgere una lunga partitella a campo ridotto. In questa si sono andate a provare alcune cose, dando maggior rilevanza allo sviluppo della manovra in verticale.

Andreazzoli ha messo in campo due squadre andando a mischiare molto le carte, e i due reparti offensivi erano composti da Caputo con dietro Cambiaghi e Maldini, e l’altro con Destro e dietro Gyasi e Cancellieri. La sensazione è che alla fine si andrà con Caputo e la coppia di trequartisti formata da Cambiaghi e Cancellieri.

Da capire se in cabina di regia andrà Grassi o Ranocchia, le mezzali dovrebbero essere Marin e Maleh. In difesa il dubbio è a destra tra Ebuehi e Bereszynski, mentre per le altre posizioni non vediamo particolari dubbi con Luperto, Walu e Cacace. Sempre da sciogliere il nodo portiere, oggi si sono divisi equamente i compiti Caprile e Berisha. Difficile il recupero di Ismajli che potrebbe finire nella lista degli indisponibili. Assenti alla seduta i vari Baldanzi, Kovalenko e Shpendi: tre situazioni da monitorare ma nessuna di questa preoccupa e la sensazione è che possano essere tutti convocabili. La squadra tornerà in campo domani mattina e poi domenica pomeriggio per la rifinitura, sedute che saranno a porte chiuse.