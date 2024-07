PARMA, In vista della prima coi viola, test contro l'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per prepararsi al meglio alla prima partita di campionato contro la Fiorentina, il Parma ha annunciato sul proprio sito ufficiale che affronterà l'Atalanta in un test amichevole. La partita si svolgerà il 4 agosto alle ore 18:00 allo stadio Tardini. Questo incontro rappresenta un'importante occasione per i crociati di misurarsi contro i campioni dell'ultima Europa League, affinando tattiche e condizione fisica in vista dell'inizio della stagione.

Oltre al test amichevole contro l'Atalanta, il Parma avrà un altro impegno stavolta ufficiale prima del debutto in Serie A che avverrà il 17 Agosto: la partita di Coppa Italia contro il Palermo, prevista per l’11 agosto.