PARMA, Cornelius-Inglese: lavoro a parte. Ok Alves

Archiviata la sconfitta con il Verona, per il Parma è già tempo di pensare alla partita del Franchi contro la Fiorentina. Come riporta ParmaLive.com, in casa crociata c'è la solita emergenza cui far fronte, con il Parma che anche oggi ha visto i due centravanti Cornelius e Inglese non allenarsi con il resto del gruppo. La buona notizia riguarda il recupero di capitan Bruno Alves, che è tornato ad allenarsi a pieno regime. Dovrebbe quindi trovare il posto da titolare in difesa, anche se Dermaku in queste gare ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Da valutare eventuali scelte in attacco, dove i crociati sono parsi in difficoltà nell'ultimo match con il Verona. Le alternative, però, sono davvero poche in questo momento.