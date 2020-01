NICOLA, Siamo arrabbiati. Partita era da vincere

L'allenatore del Genoa, Davide Nicola ha commentato così il pareggio della sua squadra con la Fiorentina: "Noi stasera siamo arrabbiati, in altri momenti questa partita la devi vincere perché hai avuto le occasioni migliore. Voglia dare un'identità a questa squadra e farla crescere. C'è continuità, ma dobbiamo essere più intraprendenti e strafottenti, in senso positivo. La prestazione dei ragazzi è stata positva e deve diventare questo il nostro marchio. Il rammarico sta nel fatto che dobbiamo sentirci infastiditi per non aver raccolto tre punti. Dobbiamo essere coscienti del fatto che indossiamo una maglia prestigiosa. Prima dobbiamo vincere con le nostre credenze e le nostre paure e poi con gli avversari. Le sfide le puoi vincere solo se hai un'identità di gioco e non sei timoroso, non è possibile pensare di limitare solo gli avversari. Ci sono stati oggi alcuni passaggi della gara che mi hanno dato consapevolezza. Per esempio sul rigore sbagliato, dopo non ci siamo disuniti. Io deve essere un martello sul fatto che identità è l'obiettivo da raggiungere per salvarci. Io ancora non sono soddisfatto, ma come del resto non lo sono i ragazzi".