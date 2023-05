MOYES, Questa potrebbe diventare una stagione storica

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del West Ham, David Moyes, ha parlato in conferenza stampa commentando la stagione complicata degli Hammers e citando anche la finale di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Le stagioni sono lunghe e non si sa mai come andranno a finire. Questa potrebbe essere una delle migliori di sempre della storia del West Ham. Finire al settimo posto in Premier e raggiungere le semifinali di Europa League anno scorso, è stata una cosa enorme, e sicuramente ci ha messi a dura prova per questa stagione, ma raggiungere la finale di Conference compenserà molte cose che sono successe quest'anno".