MONZA, I brianzoli compiono oggi 112 anni di storia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel giorno della sfida del Franchi contro la Fiorentina, valida per la terza giornata di Serie A, il Monza compie gli anni. La società brianzola, come riportato da TuttoMonza.it, spegne oggi domenica 1 settembre 112 candeline. Era il primo settembre del 1912 quando le due compagini della Pro Italia, più colta, e della Pro Monza, più popolare, si unirono insieme ufficialmente in un locale del centro città dopo mesi di trattative.

Nella prima formazione ufficiale che pochi giorni dopo la fondazione sfiderà, in tenuta biancoceleste visto che il biancorosso arriverà solo successivamente, una squadra milanese, si può scorgere il nome di Gaetano Ciceri. Quest'ultimo sarà presidente del Monza dal 1929 al 1932 e, soprattutto, era cugino della Signora Annamaria Pozzoli, mamma di Adriano Galliani.