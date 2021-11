MILAN, Rossoneri in pole per Renato Sanches

Dopo Mike Maignan il Milan è pronto a bussare nuovamente alle porte del Lille per rinforzare la rosa. Questa volta l'obiettivo è a centrocampo e si chiama Renato Sanches. Il portoghese ha il contratto di scadenza tra poco più di un anno e si sta guardando intorno per cercare una nuova squadra per continuare la sua carriera. Il sostituto di Kessié? Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport i rossoneri sono alla prese con il caso Kessié ed il possibile addio a parametro zero del Presidente, per questo è già iniziate la caccia per un sostituto all'altezza. E Sanches ha tutti i requisiti giusti. 24 anni, vanta già esperienze nei maggiori top club europei ed al Lille è tornato ad essere un giocatore molto importante nel suo ruolo: la scorsa estate l'Arsenal ha messo sul piatto 35 milioni per il giocatore, senza però riuscire a concludere l'affare.