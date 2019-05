MILAN, In mezzo possibile chance per Mauri dal 1'

In vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato sera al Franchi, il tecnico Rino Gattuso rischia di avere diverse assenze in mezzo al campo nel suo Milan: di sicuro non ci sarà lo squalificato Paquetà, mentre è in forte dubbio Biglia. Da capire poi cosa deciderà di fare il tecnico milanista con Bakayoko dopo la dura lite di lunedì. In caso di assenza anche dell'argentino e del francese, l'allenatore rossonero potrebbe schierare nuovamente José Mauri, autore di una buona prestazione contro il Bologna.