Milan, Allegri: "Fiorentina in salute. Modric non giocherà, Nkunku recuperato"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, avversario domani al Franchi della Fiorentina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa sulla partita di domani: "Nkunku è abile e arruolabile e ne ho quattro davanti: due titolari e due in panchina. Modric difficilmente giocherà, credo che verrà in panchina con noi. Abbiamo recuperato, giovedì non abbiamo speso troppe energie. Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute, la classifica non rispecchia il valore della squadra. Dispiace non aver vinto contro il Genoa, ma il punto risulterà importante".