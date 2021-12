MIHAJLOVIC, Europa? Dopo le 7 sorelle c'è la Viola

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato col Torino: "La rosa del Torino può essere anche superiore alla nostra però siamo dove siamo in classifica. Se togliamo le prime 7, non credo che tutte siano attrezzate per l'Europa, la Fiiorentina è quella con più possibilità per la rosa che ha. Sassuolo, Torino e Bologna credo siano più o meno sullo stesso piano".

Domani è una partita difficile da pronosticare... Potrebbe essere la gara del riscatto dopo la sconfitta con la Fiorentina?

"Abbiamo perso la partita contro la Fiorentina ma non abbiamo perso la strada. Uno sportivo deve allenarsi e mostrare la crescita anche e soprattutto dopo aver perso. Quando l’allenatore vede la squadra allenarsi come abbiamo fatto noi in settimana, è molto fiducioso. Domani incontriamo una nostra concorrente e meno errori individuali faremo più avremo possibilità di vincere. Domani sarà una partita dove dovremo sfruttare i loro errori".