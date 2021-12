MIHAJLOVIC, Con i viola potevamo fare meglio

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta subita in trasferta per 2-1 contro il Torino: "Oggi abbiamo perso meritatamente. Ci sono stati superiori in tutto e per tutto. Questa è la peggior prestazione che abbiamo fatto. L'abbiamo impostata in un altro modo, cercando di essere più aggressivi ma non ci siamo riusciti. In fase difensiva a vincere i duelli individuali e poi quando si ha la palla fare meno errori e attaccare. Non abbiamo fatto un dribbling in 45 minuti. Contro queste squadre aggressive a tutto campo non vinci se giochi così, non ci puoi neanche sperare. Con quell'atteggiamento non potevi vincere la partita".

C'è ancora troppa fragilità? "Se vinciamo contro la Roma abbiam fatto un salto di qualità se perdiamo no. Il salto di qualità lo facciamo in tutto un campionato non di partita in partita. Prima della sconfitta contro la Fiorentina avevamo avuto continuità, poi contro i viola potevamo fare meglio anche se la partita era quella che avevamo preparato, oggi non c'è stata partita. Magari con un centrocampista in più potevo difendere meglio e ripartire ma le scelte erano quasi obbligate e volevo essere più aggressivo. In settimana ho fatto anche i compliementi ai ragazzi per come si erano allenati ed ero convinto insieme ai senatori della squadra".