Queste le parole dell'attaccante del Chievo Verona Riccardo Meggiorni in vista della gara di domenica contro i viola: "Non è stato facile digerire la pesante sconfitta del Franchi. Nonostante incontriamo un avversario tosto vogliamo riscattarci. Muriel è un pericolo in più. Il colombiano non da punti di riferimento, dovremo restare concentrati".