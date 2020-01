MAZZOLA, Non cederei Vecino. Inter nervosa? Ci sta

"Sì, è un grande acquisto. Magari da scudetto". Intervistato ai microfoni di TMW, Sandro Mazzola promuove a pieni voti lo sbarco di Christian Eriksen nel mondo Inter. "E' uno che ci sa fare e può dare imprevedibilità alla squadra. E' stato giusto prenderlo ora, capirà subito il nostro calcio e si integrerà".

Come mai tutti questi pareggi per l'Inter?

"E' difficile capirlo. A volte fa delle grandi partenze nel primo o nel secondo tempo che mi fanno dire: 'Ci siamo'. Poi però la squadra si perde e forse a mio parere più che una questione fisica è un problema mentale. L'allenatore deve lavorare sulla testa, come faceva il mago Herrera".

È un'Inter anche un po' nervosa, vedi Lautaro....

"Quando le cose non vanno come dovrebbero andare rischi di innervosirti e di perderti. Anche in questo caso deve lavorarci l'allenatore".

Che possibilità scudetto vede oggi per l'Inter?

"Deve crederci e far di tutto. Se la Juve è quella che spadroneggia e domina le partite è durissima, vedendo invece questa Juve di adesso i nerazzurri devono tentare e pensare di potercela fare".

Vecino è sul piede di partenza: lo farebbe davvero andar via?

"Non lo farei partire, farei in modo che l'allenatore lavori sulla sua testa e che possa restare".

Sensi e Barella le sono piaciuti finora?

"In assoluto sono forti ma non mi sono piaciuti tantissimo. Ma possono servire molto".