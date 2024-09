LAZIO, Infortunio Castellanos: domani accertamenti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la gara di ieri sera vinta contro il Verona, la Lazio questa mattina è tornata a lavorare a Formello. In campo soltanto le riserve, mentre i titolari della sfida dell'Olimpico hanno svolto un lavoro di scarico in palestra. Da domani Baroni inizierà a preparare la gara di Firenze ma gli occhi di tutti sono puntati sulle condizioni di Castellanos, uscito per infortunio contro gli scaligeri. Come riportato da Lalaziosiamonoi.it, l'argentino effettuerà domani gli accertamenti strumentali, tra 24 ore si avrà un quadro clinico preciso, si capirà l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.