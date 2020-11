LAPADULA, Testa al Perù prima dei viola: "Uniti e forti"

Messaggio di Gianluca Lapadula da giocatore del Perù. L'attaccante del Benevento (prossimo avversario in campionato della Fiorentina) dopo l'esordio con la Bicolor ha postato alcune istantanee sui social e la frase: "Continuiamo a lavorare uniti. Uniti siamo più forti!". Poco più di mezz'ora per il centravanti nella partita poi persa dai sui contro il Cile, 2-0 per la Roja con doppietta di Arturo Vidal.