KLAVAN, Chiesa e Ribery difficili da fermare. Noi...

Il difensore del Cagliari Klavan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport nel pre partita: "Chiesa e Ribery sono difficili da fermare perché sono molto veloci. Il nostro obiettivo è difendere di squadra come abbiamo fatto contro l'Atalanta. Per noi è stata una gara dura, abbiamo giocato in dieci contro undici per un'ora, ma abbiamo comunque dimostrato di essere una buona squadra con grande spirito di gruppo".