JUVE, Le novità dall'allenamento: Koopmeiners recuperato

Dall'allenamento mattutino alla Continassa, arrivano novità in vista di Juventus-Fiorentina: sorride Thiago Motta, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo hanno lavorato regolarmente con i compagni e sono quindi da considerarsi a disposizione per l'ultima gara del 2024 contro i viola, partita in cui la Juventus cercherà conferme dopo il successo contro il Monza ed in vista della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a inizio gennaio.

Discorso a parte lo merita uno dei grandi ex dell'incontro, ovvero Nico Gonzalez: l'argentino, passato in estate dai viola ai bianconeri, è rientrato in campo nelle ultime settimane dopo uno stop di oltre 2 mesi e nella giornata di oggi ha svolto un lavoro personalizzato e a parte rispetto al gruppo per una gestione studiata dei carichi di lavoro. Ulteriori novità sulle condizioni dei singoli, come detto, arriveranno nella giornata di domani con la conferenza stampa di mister Thiago Motta. Questo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com.