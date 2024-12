JUVE, Koopmeiners, D. Luiz e Danilo puntano i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica, alle 18, contro la Fiorentina. I bianconeri, nella giornata di ieri, hanno lavorato alla Continassa come comunicato sul sito internet della Vecchia Signora: “Juventus in campo, a Santo Stefano, dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta. Al Training Center i bianconeri hanno iniziato a preparare la sfida contro la Fiorentina.

Match, quello contro i toscani, che coinciderà con il diciottesimo turno di campionato. La squadra, dunque, in mattinata ha svolto una sessione di allenamento dedicata, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, alla tecnica e al possesso palla, prima di concluderla con del lavoro atletico”.