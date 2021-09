INTER, Nessuna replica a Commisso: testa al campo

Come riporta il Fcinter1908.it, domani sera la dirigenza nerazzurra e quella viola si incroceranno in tribuna al Franchi per Fiorentina-Inter, nel turno infrasettimanale di campionato. Le frasi pronunciate ieri dal presidente Rocco Commisso hanno irritato l'ambiente nerazzurro, ma non c'è al momento da parte della società di viale Liberazione alcuna intenzione di dare seguito a quelle parole con prese di posizione ufficiali. La linea che prevale in casa Inter è dunque quella di lasciar correre e concentrarsi sulla sfida in campo.