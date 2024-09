HUMMELS, La Roma pesca ancora tra gli svincolati

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato in entrata della Roma si è tutt'altro che concluso alle 00:00 di venerdì 30 agosto. I capitolini, dopo le firme sfumate di Danso prima e Djalo poi, si sono ritrovati con una difesa particolarmente sguarnita ed è per questo che Ghisolfi ha dovuto attingere dal mercato degli svincolati (QUI l'approfondimento di FirenzeViola sui giocatori ancora senza contratto). Nella giornata di ieri è arrivato a Trigoria l'ex difensore dell'Ateltico Madrid Mario Hermoso, ma i colpi in entrata non dovrebbero essere finiti qui.

Come scritto da Il Messaggero, nella giornata di oggi potrebbe arrivare l'ufficialità dell'addio dall'Italia Chris Smalling, direzione Arabia. per lui c'è l'Al-Fayha, squadra dove la scorsa stagione militò Sabiri. A quel punto i giallorossi partiranno con l'assalto decisivo a Mats Hummels, esperto difensore tedesco accostato per diverso tempo anche al Bologna di Italiano e che non più tardi di tre mesi fa si giocava la finale di Champions League con il suo Borussia Dortmund.