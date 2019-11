HELLAS, Domani ripresa allenamenti nel pomeriggio

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MONTIEL VA VERSO IL PRESTITO: L'AGENTE AL CENTRO SPORTIVO Una visita di cortesia, in virtù dell'antica amicizia nata in riva all'Arno nella stagione 2015/2016, ma non solo. Potrebbe riassumersi così la chiacchierata che è andata in scena questa mattina al centro sportivo "Astori" tra il ds... Una visita di cortesia, in virtù dell'antica amicizia nata in riva all'Arno nella stagione 2015/2016, ma non solo. Potrebbe riassumersi così la chiacchierata che è andata in scena questa mattina al centro sportivo "Astori" tra il ds... NOTIZIE DI FV ZAZZARONI, CHIESA HA L'ANSIA DI STRAFARE. COMMISSO... Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato da Montecatini a margine del Premio Maestrelli: "Fiorentina ridimensionata dopo il ko di Cagliari? Non è stata ridimensionata dai sardi. I viola hanno bisogno di recuperare Ribery, ha dato la spinta... Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato da Montecatini a margine del Premio Maestrelli: "Fiorentina ridimensionata dopo il ko di Cagliari? Non è stata ridimensionata dai sardi. I viola hanno bisogno di recuperare Ribery, ha dato la spinta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 Novembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi