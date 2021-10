HAPS, Vittoria un po' storica contro la Fiorentina

Ridgeciano Haps, terzino sinistro del Venezia, ha debuttato contro la Fiorentina lunedì sera ed ha disputato un'ottima partita. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TMW, in conferenza stampa: "Ho giocato come fatto nelle precedenti squadre, le mie qualità sono queste anche in Serie A. Sono arrivato nell'ultimo giorno di mercato giocando solo due amichevoli prima di infortunarmi, quindi tutta la mia determinazione è stata messa nel recuperare durante la pausa per le nazionali, è stata un momento importante per arrivare a una buona condizione fisica. In questa prestazione i tifosi sono stati un'arma in più, è stato importante esordire in uno stadio pieno anche in ottica di una vittoria che per il Venezia è un po' storica".

Zanetti l'ha definita MVP del match contro la Fiorentina.

"Sono onorato del complimento che mi ha fatto il mister, sono contento per il risultato della squadra e per la prestazione personale".

A che punto è la sua condizione fisica? Prime impressioni sulla A?

"Arrivo da un infortunio, ma ora mi sento bene, la speranza è riuscire a giocare a questi livelli anche nei prossimi match, per quanto riguarda la Serie A penso che sia uno dei migliori campionati al mondo e questo è corroborato dalla prima esperienza contro la Fiorentina".

Con la sua prestazione ha costretto Italiano a ridisegnare la fascia dove agivi, quanto si è divertito in gara? L'impressione è che fosse spensierato mentre giocava.

"Avevo così tanta carica dopo le due settimane di attesa post infortunio che avevo una voglia pazzesca di mettere in mostra le mie qualità e questo si è tradotto in questa prestazione. Chiaramente mi sono divertito a giocare".

Ha giocato molto bene questa gara in entrambe le fasi, potrebbe giocare anche in attacco?

"Sì posso giocare anche più avanzato, però sono arrivato per fare il terzino sinistro e penso sarà quello che farò a meno che le dinamiche di squadra non richiedano altro".