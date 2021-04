GUNTER, Vlahovic tra i più forti. Noi sfortunati

Koray Günter, difensore dell'Hellas Verona, ha parlato a Sky Sport prima del match contro la Fiorentina: "Manca poco per fare risultato, soprattuto un po' di fortuna perché secondo me stiamo giocando anche meglio di inizio campionato. E le statistiche sono sempre buone. Ci manca solo l'ultimo passaggio, il gol, il tiro o il passaggio decisivo. Non abbiamo fatto un brutto secondo tempo, abbiamo avuto un po' di sfortuna ma siamo stati sempre in partita. Oggi vogliamo far vedere che squadra siamo e vogliamo fare risultato".

Vlahovic?

"È uno dei giovani più forti al mondo. Ci ho già giocato contro altre volte, è sempre una bella battaglia"

La Fiorentina?

"È una squadra pericolosa per tutti. Per non è spiegabile la classifica, dovremo essere attenti".