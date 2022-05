GIAMPAOLO, Il carico mentale ha fatto la differenza

Marco Giampaolo si gode la salvezza e la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole a DAZN: "Quando un giocatore arriva a 39 anni ed è nelle condizioni di Quagliarella, la risposta è quella lì. È un grande professionista tanto legato a questa maglia, l'ho trovato più maturo e migliorato. Oggi mi aiuta anche nel parlare ai calciatori. In più ha fatto ancora una volta un gran gol: quei colpi li ha solo lui".

La salvezza?

"Quando lotti per salvarti sono tutte partite difficili e si è visto oggi. Ieri ci siamo salvati e oggi abbiamo giocato la miglior partita da quando sono qui. La Fiorentina invece si giocava l'Europa e il carico mentale ha fatto la differenza. Questo è un insegnamento per tutti: la necessità di saper gestire le pressioni".

Qualche sassolino da togliere?

"Il mio mestiere è essere criticato però ci metto sempre la faccia. Non mi sono mai lamentato ma le più belle risposte me le danno sempre i calciatori".

Nuovo inizio con la Samp?

"Il rinnovo non significa nulla, non è che si stabiliscono automaticamente i matrimoni. La priorità era raggiungere la salvezza perché qualche problema c'è. Poi si vedrà: ne discuteremo a tavolino, bisogna fare le cose per bene. L'emergenza è finita, ripartiamo con le idee chiare ma ora tocca al club".

L'ultima con l'Inter?

"Questo finale di campionato è cambiato. Ora le squadre si giocano le partite e non ci sono risultati scontati. Basti vedere il Venezia ed è giusto che si giochi fino alla fine. Spero che i luoghi comuni finiscano definitivamente".