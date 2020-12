GENOA, La probabile formazione anti viola di Maran

Dubbio fra i pali per mister Rolando Maran. Il tecnico rossoblu segue da vicino l’evolversi della situazione legata all’infortunio di Mattia Perin che lo ha costretto a saltare il derby di Coppa Italia, contro il Parma sarebbe stato comunque squalificato. Se il portiere pontino fosse arruolabile al “Franchi” giocherà sennò è pronto come lunedì scorso Paleari. In difesa invece potrebbe rivedersi dal primo minuto Masiello al fianco di Goldaniga e Bani mentre sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati Ghiglione e Pellegrini. A centrocampo Lerager dovrebbe fare reparto insieme a Sturaro e Badelj mentre in attacco Scamacca sarà al fianco di uno fra Shomurodov, favorito, e Pandev.