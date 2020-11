FALQUE, Franchi? Giocando bene si può far risultato

Il Corriere dello Sport intervista Iago Falque: "Il Benevento reagirà, serve equilibrio" dice il giocatore. Parla l'ex calciatore del Toro: "Sto meglio - dice con tono deciso - voglio esserci alla ripresa. Ho trovato una squadra offensiva che vuole sempre giocare e che attacca con tanti calciatori, una squadra ambiziosa che vuole fare belle partite. Poi certamente siamo entrati in un tunnel, in un momento non semplice che può capitare a una neopromossa, ma la classifica non è drammatica, tante squadre hanno le stesse nostre difficoltà. Dobbiamo solo reagire alle 5 sconfitte, Coppa compresa, perché non sono una bella cosa. Possiamo lottare e raggiungere la salvezza".

Quindi anche la partita contro la Fiorentina, all'ora di pranzo: "Ci ho giocato tante volte di mattina, mi è sempre piaciuto e mi porta anche bene. La Fiorentina ha giocatori per puntare all'Europa e col nuovo allenatore non si sa mai. Ma anche loro non sono in un momento semplice, e giocando bene possiamo far risultato. Al Franchi non ho mai segnato ma alla Fiorentina sì".