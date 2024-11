EURORIVALI, Grande vittoria del Pafos. Ok Guimaraes e LASK

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tutte in campo le tre squadre rimaste da affrontare alla Fiorentina in Conference League. Grande vittoria in Cipro per il Pafos, che si è imposto per 2-1 contro l’Apoel Nicosia. Una vittoria che consolida il primo posto dei prossimi avversari dei Viola, al momento a +8 sull’Aris Limassol (che ha una gara in meno) e a +11 proprio sull’Apoel.

Vittoria in extremis anche per gli austriaci del LASK sul campo del Red Bull Salisburgo per 1-2, che permette agli avversari dei viola il sorpasso in classifica e di stabilizzarsi al quarto posto. Vittoria per 2-0 anche per il Vitoria Guimaraes, impegnato nel quarto turno di Coppa di Portogallo contro l'União Desportiva de Leiria.