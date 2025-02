Dumfries ammonito nel derby: salterà Inter-Fiorentina, non il recupero del 6 febbraio

Denzel Dumfries salterà Inter-Fiorentina, in programma lunedì 10 febbraio a San Siro alle ore 20:45. Il laterale olandese dell'Inter - ammonito nel corso del derby di Milano contro il Milan sotto diffiada - salterà la prima partita in calendario mentre sarà a disposizione di Inzaghi per Fiorentina-Inter, recupero di campionato del prossimo 6 febbraio che avrà luogo al Franchi alle ore 20:45 e che riprenderà sullo 0-0 dal 17', ovvero il minuto nel quale ha avuto il malore Edoardo Bove.

Stesso iter, dunque, di Pietro Comuzzo, che salterà la trasferta di Milano ma ci sarà nel match di Firenze di metà settimana prossima.