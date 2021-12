DIONISI, Vogliamo ribaltare il pronostico. Il Franchi...

Il Sassuolo si presenta a Firenze dopo cinque risultati utili consecutivi. Il tecnico emiliano Alessio Dionisi presenta così a SkySport la sfida alla Fiorentina, parlando poi del suo passato nelle giovanili viola:"Affrontiamo una squadra forte, che segna tanto e viene da cinque vittorie in casa. Dobbiamo giocare con la testa, quando non ci riusciamo è un problema per noi, spesso ci riusciamo, altre volte va male. Traore? Ho preferito inserirlo perché può dare un aiuto in mezzo al campo, non possiamo pensare di fare una partita solo all'attacco. In difesa dobbiamo lavorare meglio da squadra, perché davanti abbiamo tanto potenziale ma dietro concediamo. Delle volte siamo poco equilibrati e oggi non possiamo concedercelo. Veniamo qua con tanta consapevolezza e la volontà di invertire un pronostico che ci vede un po' sfavoriti. Il FranchI? Ho giocato nelle giovanili della Fiorentina, mi ricordo che facevo il raccattapalle e mi mettevo tra le due panchine per sentire cosa succedeva, magari mi è rimasto qualcosa di quel periodo..."