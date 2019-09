DI FRANCESCO, Oggi dovevamo osare di più

Queste le parole del mister della Sampdoria, Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto benissimo nei primi minuti della partita poi ci siamo complicati la vita con dei nostri errori. Loro tecnicamente sono stati più in partita di noi. L’espulsione ha cambiato la gara, dovevamo osare di più. Ci siamo abbassati un po’ troppo. La Fiorentina ha fatto bene con altre squadre non solo con noi. Se andiamo a guardare la partita in generale loro hanno creato qualcosa in più ma anche noi abbiamo creato a inizio gara. Dobbiamo crederci di più a vincere. Dovevamo osare maggiormente nonostante l’inferiorità numerica. Gabbiadini aveva un fastidio all’adduttore per questo l’ho sostituito".