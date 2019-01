Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Roma, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì alle ore 18:15. Come già accaduto in occasione di Roma-Virtus Entella, Di Francesco parlerà solamente ai microfoni di Roma TV e Rai nella giornata odierna.