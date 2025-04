Deiola ammonito contro l'Inter, salterà Cagliari-Fiorentina: era diffidato

Alessandro Deiola non ci sarà per Cagliari-Fiorentina. Il giocatore rossoblu ha preso una ammonizione nella sconfitta dei sardi contro l'Inter che gli sarà fatale per il prossimo turno, in attesa del comunicato del giudice sportivo del campionato di Serie A 2024-2025. Il centrocampista era infatti in diffida per cui sarà squalificato e non sarà disponibile per la sfida valida per la 33a giornata contro la Fiorentina. Un problema per la squadra di Nicola che a Pasquetta si giocherà tra le mura amiche una fetta importante di salvezza.