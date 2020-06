DE BIASI, Brescia avrà problemi per salvarsi: nel DNA...

L'ex tecnico del Brescia, Gianni De Biasi, ha parlato della situazione delle Rondinelle in vista della ripresa del campionato. "Avrà problemi, decisamente, per salvarsi. Ha fatto pochi punti, non ha altre forze nel DNA. Non credo nelle svolte all'ultimo, quello è l'organico a disposizione. Anzi, ha un giocatore in meno, è un controsenso. Balotelli? Avevano investito molto in termini sentimentali per coinvolgerlo in questo progetto. Per me è un rebus, questo. Ha bisogno di una chiave d'ingresso diversa rispetto agli altri, non ha trovato allenatori che l'hanno capito. Non è più un ragazzo, ha 30 anni, probabilmente non ha una identità precisa, avrà qualche problema dal punto di vista relazionale. Forse serviva un approccio diverso".