D'AVERSA, Noi siamo Davide, loro Golia. Chiedo il 100% a tutti

Direttamente dallo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, ha preso parola il tecnico dell’Empoli, Roberto D'Aversa, in vista del derby di domenica contro la Fiorentina. Queste le sue parole, partendo dall’opportunità di fare risultato domani: "I complimenti non mi piacciono troppo perché a volte fanno calare l'attenzione. Ora dobbiamo accantonare quello che abbiamo fatto finora; dobbiamo dare continuità. Sappiamo l'importanza della gara e quanto i tifosi ci tengono: è una squadra da Davide contro Golia. La Fiorentina ha investito tanto in entrata; fino a domani non dobbiamo sprecare energie, tutte si devono riporre in questa partita. Dobbiamo ricercare la prestazione; il risultato è una conseguenza."

Il derby arriva nel momento giusto con meno pressione? "Io credo che se iniziamo a pensare che la nostra posizione in classifica ci fa andare in campo più sereni, commettiamo un errore. Chiedo intensità, prestazione, non presunzione. Noi dobbiamo fare in modo che siano contenti i tifosi. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo; non possiamo permetterci di ragionare sul non avere pressione. Dobbiamo mettere tutta la nostra voglia contro avversari più forti."

I gol subiti su palla inattiva le creano qualche grattacapo? "Ragioniamo sugli aspetti positivi: abbiamo subito pochi gol. Noi analizziamo tutto e cerchiamo di migliorare ogni aspetto. Anche la Fiorentina ha subito gol su palla inattiva; oggi come oggi, le squadre sono organizzate. A differenza del passato, non si usano più le mani per trattenere."