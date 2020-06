D'AMICO, La Lazio se la gioca con chiunque sempre

A parlare dell'ultimo turno di A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Vincenzo D'Amico.

Che ne pensa delle dichiarazioni di Zeman sull'Atalanta? "L'Atalanta corre tanto, il preparatore è un grande professionista. Le chiacchiere sono tante, ha lavorato per la Juve che Zeman ha sempre attaccato. Lui parla perché non sopporterebbe mai che un giocatore prendesse qualcosa e ha fatto due più due. Ma finchè non ci sono prove, rimangono solo chiacchiere. Senza prove si possono dire tante cose".

Stasera gioca la Juve, che ha subito l'opportunità di allungare. Potrebbe essere una mazzata decisiva? "E' un enigma la condizione della squadra. Non mi è sembrata la Lazio di prima, ma sono mancati anche giocatori importanti. La Juve ha due squadre, può fare cambi che altre non possono permettersi di fare, come la Lazio. La Lazio se la gioca con chiunque se ha i suoi effettivi sempre".