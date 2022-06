CREMONESE, Alvini: "Onorato di esordire a Firenze"

A margine del sorteggio dei calendari di Serie A, il nuovo tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini ha commentato ai canali ufficiali del club lombardo i primi impegni dei grigiorossi, che esordiranno nel weekend del 13 agosto contro la Fiorentina: "Un onore iniziare in una città come Firenze, per me sarà l'esordio in Serie A e sono contento che avvenga lì. Non so perché ma me lo sentivo che avremo pescato i viola alla prima: ero convinto che avremo sfidato la Fiorentina e successivamente una big e in effetti dopo la trasferta di Firenze andremo a Roma".