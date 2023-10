CATALDI, Ho protetto il dischetto del rigore. Immobile…

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio batte la Fiorentina con un rigore di Immobile. Un successo che Danilo Cataldi, centrocampista laziale, accetta con entusiasmo nonostante l'inizio in panchina: "Non riesco a vivere la partita seduto, mi alzo e cerco di dare una mano per quanto sia possibile. Rigore? Ciro mi dà tanta fiducia, l'ho vissuto bene. Io ero li perché ultimamente fanno lo scavino davanti al dischetto e mi manda fuori di testa. Ero lì a protezione". le sue parole ai microfoni di DAZN.