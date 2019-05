CALHANOGLU, Oggi era in gruppo. Biglia assente

Si va verso il recupero di Hakan Calhanoglu in vista della sfida di sabato sera. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il centrocampista turco ha svolto l'intero allenamento in gruppo: ci sono di conseguenza ottime chances di vederlo in campo a Firenze. L'ex Bayer Leverkusen ha recuperato dal fastidio all'adduttore accusato contro il Bologna.

Non c'era invece Lucas Biglia, che non ha preso parte all'allenamento odierno tra i rossoneri, e verosimilmente non sarà della partita sabato sera in casa della Fiorentina. Lo riferisce Sky Sport 24.