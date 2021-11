CAGNI, Alla Juve manca un attaccante da 20 gol

Gigi Cagni è intervenuto a Maracanà toccando diversi temi del calcio nostrano, tra cui il momento della Juventus, prossimo avversario della Fiorentina:

Juventus-Fiorentina nel weekend: si rivedrà l'atteggiamento visto in Champions dei bianconeri?

"Manca il goleador da almeno 20 gol, Allegri doveva capire che non ha questo tipo di giocatori e doveva lavorare di più a non prendere gol. Gli errori fatti nella prima parte sono gli stessi di Pirlo. Non puoi cambiare sempre squadra, devi avere un assetto fisso e poi variare di tanto in tanto".