CAGLIARI, Problema per Godin: è out per Firenze?

Tegola per Mazzarri, visto che anche Diego Godin entra in infermeria per un'infiammazione al tendine rotuleo che dovrebbe tenerlo fuori a Firenze, così come l'ex viola Dalbert, Walukiewicz e Ceter. Questo il comunicato del Cagliari stesso sul lavoro di oggi: "Oggi il Cagliari è sceso in campo ad Asseminello. La seduta pomeridiana è iniziata con un’attivazione, accompagnata da delle esercitazioni tecniche. Focus tattico in funzione della partita; a chiudere lavori di rapidità e reattività. Dall’infermeria: hanno svolto terapie Dalbert e Diego Godin, per via di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Personalizzato per Damir Ceter e Sebastian Walukiewicz. Domani mattina è in programma la rifinitura: al termine mister Mazzarri presenterà il match ai media. La squadra partirà per Firenze nel pomeriggio".