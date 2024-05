CAGLIARI, Il saluto a Ranieri durante l'allenamento odierno

Fonte: TMW

"Eterna riconoscenza per un grande uomo. Grazie mister!". Con questo striscione il pubblico di Cagliari ha voluto omaggiare Claudio Ranieri dopo la salvezza del club e la decisione del tecnico di lasciare i rossoblù dopo aver condotto la nave in porto. La squadra, scesa in campo per l'allenamento pomeridiano, è stato accolto da diverse migliaia di tifosi che hanno voluto ringraziare il tecnico facendogli dono di una maglia celebrativa raffigurante la sua immagine a Reggio Emilia.